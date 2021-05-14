شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة صن داونز المقرر لها السبت في بطولة أفريقيا، وتضم قائمة الأهلي، للمباراة، كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.
وشهدت القائمة عودة ناصر ماهر الذي خرج من مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري. ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي.
ويحضر بيتسو موسيماني وأحد لاعبي الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية الخاصة باستاد "الأهلي we السلام" للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب اأفريقي.
ويأتي المؤتمر الصحفي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام بشأن المباراة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.
ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.