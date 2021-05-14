شكرا لقرائتكم خبر عن باقى 3 أيام ..الزمالك ينشر صور لاعبى السلة استعدادا لبطولة لافروليج لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد لاعبى فريق كرة السلة بنادى الزمالك للمشاركة فى منافسات بطولة لافروليج والتى تقام برواندا فى الفترة من 17 إلى 22 مايو الجارى .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة للاعبى فريق السلة خلال تواجدهم فى رواندا، وارفاق الصور بتعليق 3 days left باقى 3 ايام

ويظهر فى الصور مصطفى مكاوى كيجو و مهاب ياسر والتر هودج وهم يرتدون الطقم الرئيسى للفريق

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من : أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين وهم والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات.

ويلتقى الفريق فى اليوم الأول مع فيرافيارو، بطل موزمبيق، ويوم 19 مايو يلتقي مع المجمع البترولى الجزائري، بينما يواجه دوانس السنغالي يوم 22 من نفس الشهر.



