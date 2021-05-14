اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس الموافق 13 مايو الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها نظر لجنة التظلمات تخفيض عقوبة ربيع ياسين فى الاجتماع المقبل، وانضمام محمود فايز لجهاز كوبر فى تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى اختيار طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك و انبى فى الدورى.

 

غموض مصير فينجادا فى اتحاد الكرة بعد تأخر وصوله القاهرة

تسود حالة من الغموض داخل اتحاد الكرة حول مصير البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد ، حيث لم يصل الخواجة للقاهرة حتي الان لاستلام مهام عمله رغم أنه كان من المقرر وصوله مطلع مايو الجاري.

 

تعرف على موعد سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز

ينوي النادي الأهلي السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.

محمود فايز مدربا مساعدا فى جهاز كوبر بمنتخب الكونغو

أعلن محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، إنضمامه لجهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر فى مهمته الجديدة لتدريب منتخب الكونغو، وسيشغل فايز منصب المدرب المساعد فى جهاز الخواجة.

 

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة ربيع ياسين فى الاجتماع المقبل

استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، على تخفيض عقوبة لجنة الانضباط على ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب ومدرب فريق بتروجت بالقسم الثانى حاليا.

الأهلي ينجح فى تخفيض قيمة صفقة سفيان رحيمي لأقل من 5 ملايين دولار

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المغربي سفان رحيمي، جناح نادي الرجاء المغربي، بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها الأهلي على مدار الأيام الماضية، ووصل خلالها إلى اتفاق شبه نهائي مع النادي المغربي واللاعب من أجل إتمام الصفقة الصيف المقبل.

طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك وإنبى بالدورى غدا

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الغد فى الدورى بين الزمالك وإنبى باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الأبيض لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، في الأسبوع الـ22 من الدوري الممتاز.

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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