شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس الموافق 13 مايو الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها نظر لجنة التظلمات تخفيض عقوبة ربيع ياسين فى الاجتماع المقبل، وانضمام محمود فايز لجهاز كوبر فى تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى اختيار طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك و انبى فى الدورى.

غموض مصير فينجادا فى اتحاد الكرة بعد تأخر وصوله القاهرة