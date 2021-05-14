شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس الموافق 13 مايو الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها نظر لجنة التظلمات تخفيض عقوبة ربيع ياسين فى الاجتماع المقبل، وانضمام محمود فايز لجهاز كوبر فى تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى اختيار طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك و انبى فى الدورى.
غموض مصير فينجادا فى اتحاد الكرة بعد تأخر وصوله القاهرة
تسود حالة من الغموض داخل اتحاد الكرة حول مصير البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد ، حيث لم يصل الخواجة للقاهرة حتي الان لاستلام مهام عمله رغم أنه كان من المقرر وصوله مطلع مايو الجاري.
ينوي النادي الأهلي السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.
أعلن محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، إنضمامه لجهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر فى مهمته الجديدة لتدريب منتخب الكونغو، وسيشغل فايز منصب المدرب المساعد فى جهاز الخواجة.
استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، على تخفيض عقوبة لجنة الانضباط على ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب ومدرب فريق بتروجت بالقسم الثانى حاليا.
اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المغربي سفان رحيمي، جناح نادي الرجاء المغربي، بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها الأهلي على مدار الأيام الماضية، ووصل خلالها إلى اتفاق شبه نهائي مع النادي المغربي واللاعب من أجل إتمام الصفقة الصيف المقبل.
اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الغد فى الدورى بين الزمالك وإنبى باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الأبيض لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، في الأسبوع الـ22 من الدوري الممتاز.