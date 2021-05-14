شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تصدر تعميما بتنظيم عمل حمامات السباحة بالهيئات الرياضية والشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميما تم توزيعه على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، تضمن التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمن التعميم التشديد على الالتزام بما يلى:-

أولا: تقسيم الحمام إلى عدة حارات بما يضمن التباعد الأمن بين الممارسين والمتدربين.

ثانيا: ضرورة تواجد المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين.

ثالثا: التعقيم الكامل والمستمر حول أرجاء الحمام وأثناء وبعد التدريب والاستخدام.

رابعا: مراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي، وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة، بما يضمن الحد من انتشار عدوى كورونا.

خامسا: تتحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسئولية توفير الإجراءات الإحترازية ومتابعة تطبيقها.

سادسا: تحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالٍ يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين.

وشدد التعميم على جميع المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بجميع المحافظات على ضرورة اللازم حيال تلك الضوابط، والتشديد على تطبيقها بجميع المنشآت الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة، مع ضرورة المتابعة والتفقد المستمر لكافة المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا مع ضرورة موافاة الوزارة بأى تجاوزات تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.