شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 13 مايو الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها تعميم وزارة الرياضة تعليمات حمامات السباحة فى الهيئات الشبابية، ونظر لجنة التظلمات تخفيض عقوبة ربيع ياسين فى الاجتماع المقبل، واختيار كارتيرون قائمة فريق الزمالك لمباراة إنبى، وانضمام محمود فايز لجهاز كوبر فى تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى اختيار طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك وإنبى فى الدورى.

20 لاعبا فى قائمة الزمالك للقاء إنبى.. وغياب فتوح وعبد الغنى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الأبيض لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، في الأسبوع الـ22 من الدوري الممتاز.

غموض مصير فينجادا فى اتحاد الكرة بعد تأخر وصوله القاهرة