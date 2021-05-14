شكرا لقرائتكم خبر عن مأدبة طعام من جنش وساسي قبل مواجهة إنبي والخلفية تبعد فتوح عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش وفرجاني ساسي، لاعبا الزمالك، على إقامة مأدبة طعام للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب انتهاء المران الجماعي للفريق.

واحتفل لاعبو الفريق بعيد الفطر المبارك عقب التدريبات الجماعية للأبيض بتناول الطعام في لفتة طيبة من جنش وساسي، تعكس الروح الطيبة داخل نادي الزمالك.

واشتكى أحمد فتوح من شد في العضلة الخلفية خلال التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وفضّل الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق منح اللاعب راحة من مواجهة الزمالك وإنبي في بطولة الدوري، حرصا على عدم تفاقم الإصابة. وحصل محمد عبد الغني على راحة من التدريبات الجماعية بسبب تعرضه للإجهاد.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، فى تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.