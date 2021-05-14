شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 13/ 5/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 13/ 5/ 2021، العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها نجاح الأهلي فى تخفيض قيمة صفقة سفيان رحيمي، والسماح للإعلام بحضور 15 دقيقة من مران الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز، وتقلص فرص لحاق على معلول ببعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا.