شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 13/ 5/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 13/ 5/ 2021، العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها نجاح الأهلي فى تخفيض قيمة صفقة سفيان رحيمي، والسماح للإعلام بحضور 15 دقيقة من مران الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز، وتقلص فرص لحاق على معلول ببعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا.
اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المغربي سفان رحيمي، جناح نادي الرجاء المغربي، بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها الأهلي على مدار الأيام الماضية، ووصل خلالها إلى اتفاق شبه نهائي مع النادي المغربي واللاعب من أجل إتمام الصفقة الصيف المقبل.
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.
ينوي النادي الأهلي السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.
شهدت القيمة التسويقية الأخيرة طبقاً لآخر تحديث على موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، تراجعاً ملحوظاً في قيمة 14 لاعباً بالنادي الأهلي، لظروف غيابهم الطويل عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة أو لتراجع المستوى الفني.
يُحدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خلال الساعات المقبلة مصير الدولي التونسي على معلول من السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ارتفعت القيمة التسويقية لـ7 لاعبين بالنادى الأهلى طبقاً لآخر تحديث فى موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، حيث تصدر محمد شريف قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم التسويقية بمقدار مليون يورو دفعة واحدة، بعدما ارتفعت قيمته من 800 ألف يورو ليصل إلى مليون و800 ألف يورو.