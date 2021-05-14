شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية إضافية لأبوجبل بعد عودته من كورونا وكارتيرون يتابع.واهتمام بثلاثي الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع أوليفيرا مدرب الحراس على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت الجلسة من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية للثلاثي محمد عواد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومتابعة التدريبات الخاصة بهم.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري

وشهد المران خضوع محمد أبو جبل وأحمد نادر السيد، ثنائي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية قوية تحت قيادة اوليفيرا مدرب الحراس، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة التركيز على التعامل مع التصويب من مناطق ومسافات مختلفة داخل الملعب، بالإضافة إلى العمل على زيادة سرعة رد الفعل في بعض المواقف.

كما خضع أحمد عيد وحسام أشرف وسيف جعفر ثلاثي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال وجاءت الفقرة لرفع الحالة البدنية للثلاثي .

وواصل عبد الله جمعة لاعب الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية ، بعد أن غاب عن مباريات الفريق الأخيرة في بطولة الدوري، بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة