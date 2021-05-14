شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوى حكما لمباراة الإسماعيلى وأسوان.. وبسيونى للمحلة والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الغد فى الأسبوع الـ22 بالدورى، واختارت اللجنة الحكم أحمد العدوى لمباراة الإسماعيلى مع أسوان ويعاونه هشام الدسوقى وكريم يونس مساعدان ومحمد عاطف حكم رابع، وإبراهيم نور الدين فيديو وعمرو رمضان مساعد فيديو.

كما اختارت اللجنة الحكم محمود بسيونى لمباراة المحلة والمصرى، ويعاونه رضا جبر وأسامة عبد اللطيف مساعدان وسيد عبيد رابع ومحمد أبو خاطر فيديو وأحمد عبد الله مساعد فيديو.

وأسندت اللجنة مباراة البنك الأهلى والمقاولون العرب للحكم أحمد الغندور، ويعاونه صالح محمد ووليد حميد، وبدوى ابراهيم رابع، ووائل فرحان فيديو وعمرو عابد مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء أسوان غدا فى الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز، القائمة شهدت عودة حسين السيد وغياب مجموعة من اللاعبين على رأسهم عماد حمدى.

القائمة كاملة جاءت كالتالى:

حارس مرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع: حسين السيد – مروان صحراوى -محمد هاشم -باهر المحمدى – أحمد كاستيلو – مصطفى فارس – عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق – عمر الوحش -نادر رمضان -محمد بيومى – أحمد مدبولى – ارى بابل – محمد الشامى.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف -شكرى نجيب - شيلونجو.