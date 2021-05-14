شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يحذر لاعبي أسوان من صحوة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق، من صحوة النادي الإسماعيلي في مسابقة الدوري العام، وشدد المدير الفني لأبناء الجنوب على ضرورة مواصلة العروض القوية بعد التعادل الأخير مع الجونة على استاد خالد بشارة، خاصة بعد الدعم الذي تلقاه اللاعبون من مجلس الإدارة وصرف مكافآت الإجادة.

وأكد عبد العال للاعبين أن موقف الفريق في الوقت الجالي لا يحتمال إهدار المزيد من النقاط في ظل اشتعال المنافسة في قاع الجدول وتقارب المستويات بين الفرق.

ويدخل فريق أسوان معسكراً مغلقاً بمحافظة الاسماعيلية ، استعدادا للقاء الدراويش في مباراة الجولة 22 والتي يستضيفها استاد الاسماعيلية مساء غداً الجمعة.

وتأكد غياب ثنائي أسوان، عبد العزيز موسى، وأحمد صغيرى، عن مباراة أبناء الجنوب المقبلة أمام الإسماعيلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها استاد الإسماعيلية.

ويغيب عبد العزيز موسى بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الجونة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، فيما يغيب أحمد صغيري بعد تلقيه الإنذار الثالث في ذات المباراة.

وكان النادى الإسماعيلى قد فاز في مباراة الدور الأول على أسوان بهدفين نظيفين، ويأمل أبناء الجنوب في مواصلة العروض القوية بالدوري بعد انتزاعهم نقطة ثمينة من الجونة على ملعبهم في مباراة الجولة 21.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات أخرى، بينما تلقى أسوان الهزيمة في 9 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.