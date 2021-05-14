شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعودة على معلول للتدريبات بعد فترة غياب طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادى الأهلى بعودة النجم الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق، مرة أخرى للتدريبات الجماعية بعد إصابته خلال مباراة مباراة بايرن ميونخ الألمانى، فى بطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت فى الدوحة خلال شهر فبراير الماضى.



على معلول

ونشر حساب الأهلى، على تويتر، صورا لمعلول بعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للشياطين الحمر، صحبها بتعليق: "علولو".





ويُحدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى خلال الساعات المقبلة مصير الدولى التونسى على معلول من السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



معلول

ورغم إن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أعلن من قبل أن معلول سيكون ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 25 مايو الجارى، إلا أن عدم تحسّن اللعب بشكل كامل قد يُبعده عن الرحلة الأفريقية الهامة.

ويغيب على معلول عن مباريات الأهلى منذ فترة طويلة وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية، وسيتم فحصه خلال الساعات المقبلة لتحديد مصيره بشكل نهائى من رحلة جنوب أفريقيا. ويلتقى الأهلى مع صن داونز السبت المقبل بإستاد الأهلى فى السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.