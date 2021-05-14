شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لشيكابالا فى الزمالك.. وتركيز على ركلات الجزاء قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتأتى الفقرة ضمن البرنامج الموضوع للاعب من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حرصا على عدم تعرضه للإرهاق.

ويلتقى الفريق الأبيض نظيره إنبي غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز، ويغيب شيكابالا عن المباراة بعد قرار اتحاد الكرة بإيقافه مباراتين بعد واقعة "الحذاء" فى مباراة الأهلى الاخيرة بالدورى.

وقررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادى الزمالك لنزول الجهاز الفنى وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعى من الجهاز الفنى، وإيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى.

فيما خضع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد السلام، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس،وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة من أماكن مختلفة في الملعب، ثم التدريب على تنفيذ ركلات الجزاء. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.