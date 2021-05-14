شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 13 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 13 مايو 2021 الكثير من الأحداث المهمة، منها عقد جلسة بين كارتيرون ولاعبى الفريق خلال التدريب الجماعى اليوم، وتفاوت القيمة للاعبى الفريق، بالإضافة إلى الحرمان من الراحة بسبب مواجهة إنبى.

كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك..وتعليمات خاصة لأوباما

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ارتفاع القيمة التسويقية لـ 6 لاعبين في الزمالك.. شيكا وبن شرقي الأبرز

شهدت القيمة التسويقية الأخيرة طبقاً لآخر تحديث في موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، تقدماً ملحوظاً لـ 6 لاعبين في الزمالك، جاء في مقدمتهم أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا بعد مشاركتهم الفعالة مع القلعة البيضاء. الزمالك محروم من إجازة العيد بسبب إنبى حرمت مباراة إنبى والزمالك، لاعبى القلعة البيضاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستعد نادى الزمالك، لمواجهة إنبى فى المباراة المقرر لها مساء الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الـ22 لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض لحصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل الحفاظ على صدارة الدورى العام التى يعتليها برصيد 45 نقطة.

تراجع القيمة التسويقية لـ 10 لاعبين في الزمالك.. وساسي يفقد 300 ألف يورو