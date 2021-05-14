شكرا لقرائتكم خبر عن حساب منسوب لبدر بانون يلمح بانضمام سفيان رحيمى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حساب منسوب للمغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى، بمواطنه سفيان رحيمى لاعب نادى الرجاء المغربى بانضمامه للنادى الأهلى في الموسم المقبل.

وكتب الحساب المنسوب لبدر بانون على "تويتر": "خويا سفيان رحيمى" بجانبها إشارة بنصر الأهلى وقلب أحمر، في إشارة إلى إتمام انتقاله للأحمر.



حساب منسوب لبدر بانون

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن النادي الأهلي اقترب من التعاقد مع سفيان رحيمي مهاجم فريق الرجاء، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية الموسم الحالي، من أجل تعزيز خط هجومه في المواسم المقبلة.

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الأهلي اقترب للغاية من الوصول لصيغة نهائية لضم سفيان رحيمي لصفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة المغربية، أن الأهلي عرض 5 ملايين دولار لنادي الرجاء لضم رحيمي، بعد أن استغرقت المفاوضات 10 أيام بين الجانبين.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة بعد أن لعب المدافع المغربي بدر بانون دورا كبيرا في إقناع نادي القرن بضم رحيمي لصفوفه.

وخاض سفيان رحيمي صاحب الـ24 عاما، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8.