شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الزمالك وإنبى بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة الغد فى الدورى بين الزمالك وإنبى باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه أحمد توفيق ومحمود عبد السميع مساعدان، وعلى الكيكى حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو ومحمد يوسف حكم مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الأبيض لمواجهة إنبي في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.