شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك..وتعليمات خاصة لأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام المدير الفني بتحفيز اللاعبين قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري، والمقرر لها غدا الجمعة ، حيث أكد خلال حديثه على قدرة الفريق في مواصلة الفوز في المواجهات المقبلة والاستمرار على صدارة جدول البطولة.

من ناحية اخرى عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم "أوباما" قبل انطلاق التدريبات

وشهدت الجلسة منح عبد المقصود بعض التعليمات الفنية للاعب من أجل العمل على تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.متصدرا ترتيب فرق الدورى .

واصل عبدالله جمعة لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس،وكان اللاعب قد غاب عن مباريات الفريق الأخيرة في بطولة الدوري، بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

عبد الله جمعة

عبدالله جمعة يواصل التأهيل