شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الزمالك للقاء إنبى.. وغياب فتوح وعبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الأبيض لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، في الأسبوع الـ22 من الدوري الممتاز.

وتشهد القائمة غياب أحمد فتوح بسبب إصابته فى العضلة الخلفية، وغياب محمد عبد الغني الذى يعاني من الإجهاد، وأيضا استمرار غياب محمد أبو جبل العائد من الإصابة بفيروس كورونا، كما يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا الذى تم إيقافه مباراتين بسبب واقعة الإشارة إلى حذائه بعد هجوم جماهير الأهلى عليه فى مباراة القمة 122 التى أقيمت يوم الإثنين الماضي وأنتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وجاءت القائمة التى تضم 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز. ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.