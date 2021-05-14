شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيمانى يهنئ الامة الإسلامية بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، الأمة الإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر الجنوب أفريقي موسيمانى عبر حسابه على "تويتر"، صورة لتهنئة المسلمين بعيد الفطر المباراة قائلا: "عيد مبارك".



موسيمانى

ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مواصلة الاعتماد على ثنائي خط الدفاع رامي ربيعة وبدر بانون في مباراة صن داونز ، ويمتلك الاهلي الثلاثي، رامي ربيعة ، بدر بانون وياسر إبراهيم في خط الدفاع ومعهما أيمن أشرف لكن الأخير يُشارك في الجبهة اليسرى لغياب على معلول منذ فترة للإصابة.

ودفع موسيماني بالثنائي ربيعة وبانون في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وتتجه النية لدى موسمياني لمواصلة الدفاع بنفس الثنائي (ربيعة وبانون) في خط الدفاع أمام صن داونز في المباراة التى ستقام السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.