قائمة الأهلي لصدام صنداونز.. عودة أجايي وماهر.. وأربعة مهاجمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي مساء السبت المُقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت عودة النيجيري جونيور أجاي بعد فترة غياب طويلة ليدعم هجوم فريقه في واحدة من المباريات المصيرية في البطولة الإفريقية التي يحمل لقبها، كما عاد صانع الألعاب ناصر ماهر.

وشهدت القائمة دعم هجومي كبير بحضور أربعة مُهاجمين وهم: والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف، بالإضافة إلى الأجنحة الهجومية في صفوف الأحمر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.