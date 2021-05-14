"شارة القيادة وهدف قاتل".. شاهد ملخص صلاح أمام يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك محمد صلاح مع فريقه ليفربول أساسياً خلال المباراة التي جمعته بنظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا متقاسمًا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع لاعب توتنهام، هاري كين.

وشهدت المباراة ارتداء محمد صلاح الشارة خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء بعد التغييرات التي أجراها كلوب في الدقيقة 74 بالدفع بجونز بدلاً من فينالدوم وماني بدلًأ من جوتا.