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"شارة القيادة وهدف قاتل".. شاهد ملخص صلاح أمام يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك محمد صلاح مع فريقه أساسياً خلال المباراة التي جمعته بنظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 34 من .

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا متقاسمًا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع لاعب توتنهام، هاري كين.

وشهدت المباراة ارتداء محمد صلاح الشارة خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء بعد التغييرات التي أجراها كلوب في الدقيقة 74 بالدفع بجونز بدلاً من فينالدوم وماني بدلًأ من جوتا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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