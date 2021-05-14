هداف الدوري الإنجليزي.. صلاح يتحدى كين.. ويُلاحق دروجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

واصل محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ووصل إلى هدفه رقم 21 خلال الموسم الحالي الذي ينتهي بعد جولتين فقط.

صراع صدارة الهدافين بات مشتعلاً بعد وصول محمد صلاح إلى الهدف رقم 21 ليتساوى مع هاري كين نجم وهداف توتنهام هوتسبير.

وسبق لمحمد صلاح الفوز بلقب الحذاء الذهبي بعد التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2017-2018 و2018-2019، ليعود هذا الموسم للمنافسة بقوة.

وفي حالة تساوي محمد صلاح مع هاري كين في الأهداف حتى انتهاء الموسم سيحصل كل لاعب منهما على الحذاء الذهبي، وهو ما حدث في أخر تتويج للنجم المصري عندما تقاسم الجائزة مع الثنائي ساديو ماني لاعب ليفربول، وأوباميانج لاعب أرسنال.

ويُنافس صلاح وكين عدة لاعبين أقربهم برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الذي سجل 18 هدفاً، ويليه سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير برصيد 17 هدفاً، ثم دومينيك كالفريت لوين نجم إيفرتون برصيد 16 هدفاً، وخلفه باتريك بامفورد نجم ليدز يونايتد برصيد 15 هدفاً.

إنجاز إفريقي

وبهدفه في يونايتد رفع محمد صلاح إجمالي أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 96 هدفاً متفوقاً على زميله السنغالي ساديو ماني الذي سجل 93 هدفاً.

وبات محمد صلاح على بُعد 8 أهداف فقط ليصبح أكثر لاعب إفريقي يُسجل أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يعتلي الإيفواري ديديه دروجبا العرش برصيد 104 هدفاً.

ويحتاج صلاح إلى هدف واحد فقط لمعادلة رقم إيمانويل أديبايور نجم أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام السابق الذي سجل 97 هدفاً في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

ويتبقى لصلاح مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، لتصبح إمكانية اللحاق بدروجبا محل شك كبير، لكن ما زال بإمكانه تخطي أديبايور والانفراد بالمركز الثاني في وصافة الهداف الإفريقي التاريخي للبريميرليج.