أبو تريكة: هدف صلاح في مانشستر يونايتد مثل صواريخ المقاومة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة بالهدف الذي سجله مواطنه محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول بمرمى مانشستر يونايتد.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 90 بمرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات مؤجلات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة، عن الهدف خلال تحليله للمباراة على فضائية بي إن سبورتس،:"هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد مثل صواريخ المقاومة".

وأتم تريكة حديثه عن الهدف بقوله:"فرحة محمد صلاح بالهدف تدل على أنه يشعر بالضغط لكن الأهم كان وجود شارة القيادة على ذراعه اليمين".

وشهدت المباراة ارتداء محمد صلاح الشارة خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء بعد التغييرات التي أجراها كلوب في الدقيقة 74 بالدفع بجونز بدلاً من فينالدوم وماني بدلاً من جوتا.

وفاز ليفربول برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره مانشستر يونايتد، ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في المركز الخامس بجدول تريتب الدوري الإنجليزي.