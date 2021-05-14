مران الزمالك.. جلسة سريعة مع "أوباما".. اجتماع كارتيرون بمدرب الحراس.. وفقرة بدنية لثلاثي الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خضع لاعبو الزمالك إلى مجموعة من التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات بالنادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، على تهنأة اللاعبين بعيد الفطر قبل انطلاق المباراة بشكل شخصي لكل لاعبي ثم عقد جلسة مطولة مع اللاعبين؛ لتحفيزهم قبل مواجهة إنبي.

وأكد كارتيرون للاعبين على قدرتهم في مواصلة الفوز في المواجهات المقبلة والاستمرار على صدارة جدول البطولة.

وعقد أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم "أوباما" قبل انطلاق التدريبات؛ حيث حرص على منحه بعض التعليمات الفنية للعمل على تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وحضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية خلال المران الجماعي؛ حيث ركز فرناندو مدرب الأحمال بالفريق خلال الفقرة على خوض اللاعبين بعض التمارين بالكرة وبدونها من أجل رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة إنبي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع أوليفيرا مدرب الحراس على هامش التدريبات؛ للاطمئنان على الحالة الفنية للثلاثي محمد عواد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومتابعة التدريبات الخاصة بهم.

وخضع محمد أبو جبل وأحمد نادر السيد، ثنائي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية قوية تحت قيادة أوليفيرا مدرب الحراس، على هامش التدريبات الجماعية شهدت لتركيز على التعامل مع التصويب من مناطق ومسافات مختلفة داخل الملعب، بالإضافة إلى العمل على زيادة سرعة رد الفعل في بعض المواقف.

وواصل عبد الله جمعة لاعب الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات بعدما غاب عن مباريات الفريق الأخيرة في بطولة الدوري، بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وخضع أحمد عيد وحسام أشرف وسيف جعفر ثلاثي الشباب بالفريق لفقرة بدنية خاصة تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال بالفريق؛ لرفع الحالة البدنية للثلاثي للمباريات المقبلة.

وخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق لفقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتأتي الفقرة ضمن البرنامج الموضوع للاعب من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حرصا على عدم تعرضه للإرهاق.

وخضع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد السلام، لاعبو الفريق لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة من أماكن مختلفة في الملعب، ثم التدريب على تنفيذ ركلات الجزاء.

واشتكى أحمد فتوح لاعب الفريق من شد في العضلة الخلفية خلال التدريبات؛ حيث فضّل الجهاز الفني بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق منح اللاعب راحة من مواجهة الزمالك وإنبي في بطولة الدوري، حرصا على عدم تفاقم الإصابة.

وحرص محمود عبد الرحيم "جنش" وفرجاني ساسي على إقامة مأدبة طعام للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب انتهاء المران الجماعي للفريق.

واحتفل لاعبو الفريق بعيد الفطر المبارك عقب التدريبات الجماعية للابيض بتناول الطعام في لفتة طيبة من جنش وساسي تعكس الروح الطيبة داخل نادي الزمالك.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

حصل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعب راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب تعرضه للإجهاد.