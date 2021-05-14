شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي حكمًا لمباراة الزمالك ضد إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عينت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدي لإدارة مباراة الزمالك وإنبي التي ستجري «الجمعة» ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز.

ويعاون طارق مجدي، في إدارة المباراة كلاً من أحمد توفيق، ومحمود عبدالسميع مساعدين، بالإضافة إلى على الكيكي حكماً رابعاً، وكلا من محمد سلامة ومحمد يوسف، حكمين للفار.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن النادي الاهلي الذي له مباراتين مؤجلتين.