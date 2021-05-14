شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تعزيز صدارة الدورى أمام إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عند التاسعة مساء اليوم الجمعة، مباراة غاية فى القوة والأهمية، عندما يستضيف نظيره إنبى فى مباراتهما المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، وذلك على أرض ملعب استاد القاهرة فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لأبناء ميت عقبة الباحثين عن تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين، النادى الأهلى، قبل أن يستكمل الأخير مبارياته المتبقية.

يحتل المارد الأبيض صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر مباراتين فقط، لديه من الأهداف 36 هدفا كصاحب أقوى خط هجوم، ومنى مرماه بـ14 هدافا فقط كأقوى خط دفاع مع الأهلى، فيما يحتل الضيوف المركز التاسع بجدول الدورى برصيد 28 نقطة جمعها من 21 مباراة أيضا، فاز فى سبعة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها أيضا، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بنفس رصيد الأهداف.

تاريخيا تواجه الفريقان من قبل فى 32 مُباراة، استطاع الأبيض الفوز فى 17 لقاء، بينما فاز إنبى فى 5 مُباريات، وحسم التعادل فى 10 مواجهات، ونجح المارد الأبيض فى تسجيل 42 هدفا فى شباك إنبى، بينما استقبلت شباكه 24 هدفا.

عانى الزمالك وإنبى من التعادل فى الجولة الماضية، حيث تعادل الزمالك مع الأهلى 1-1 وتعادل إنبى مع الاتحاد سلبيا بدون أهداف.

باتريس كارتيرون - صورة أرشيفية

ويواجه الزمالك أزمة فى مباراة اليوم لغياب أحد أبرز نجومه محمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف بقرار إدارى من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وأكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، أن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب وكابتن الزمالك، عن لقاء اليوم سيكون مؤثرا على الفريق.

وأضاف نبيه أن شيكابالا لاعب يمتلك إمكانيات وخبرات ممتازة، إلا أن الجهاز الفنى لديه العناصر المتاحة، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية للمشاركة فى هذا المركز فى مباراة اليوم وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو. ويحشد كارتيرون أسلحته الهجومية أمام الفريق البترولى بحثا عن الفوز وإحراز هدف مبكر لتسهيل مهمة لاعبيه فى المباراة ولن يخرج تشكيل الأبيض عن محمد عواد فى حراسة المرمى، أمامه حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد وفيرجانى ساسى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وحميد أحداد.

فى المقابل يرفع لاعبو إنبى شعار التحدى للمتصدر، ويمنى مديرهم الفنى حلمى طولان نفسه بتحقيق أى نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الصعود خطوة إلى المنطقة الدافئة بجدول الدورى، ومن المنتظر أن يعتمد طولان على خطة متوازنة تعتمد على التأمين الدفاعى والاعتماد على المرتدات واستغلال أخطاء دفاع الأبيض.