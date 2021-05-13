شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بتطبيق لوائح كاف في المران الرئيسي استعدادًا لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقررة في ذهاب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال اأفريقيا.

وطالب سيد عبدالحفيط، مسؤولي الاستاد بعدم السماح لوسائل الإعلام بالبقاء بعد الوقت المحدد، حتى يتمكن الفريق من أداء تدريباته الخططية في سرية تامة.