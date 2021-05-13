شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بتطبيق لوائح كاف في المران الرئيسي استعدادًا لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقررة في ذهاب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.
ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال اأفريقيا.
وطالب سيد عبدالحفيط، مسؤولي الاستاد بعدم السماح لوسائل الإعلام بالبقاء بعد الوقت المحدد، حتى يتمكن الفريق من أداء تدريباته الخططية في سرية تامة.