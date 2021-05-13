كأس فرنسا: موناكو يضرب موعداً مع الـ بي أس جي في النهائي بخماسية في مرمى فاليير‎ 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من منافسات ​كأس فرنسا​، حسم نادي ​موناكو​ تأهله الى النهائي بفوزه امام ​روميلي فاليير​ وبواقع 5-1 ليواجه باريس سان جيرمان في معركة ضارية في النهائي.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو موناكو سيطرتهم على الكرة وبدوره اعتمد لاعبو روميلي فاليير على الهجمات المرتدة ولاحت لهم بعض المحاولات الخطيرة حيث اهدر آشلي موكي نجيدي فرصة ذهبية امام مرمى الخصم بعد تسديدة جانبت القائم وفي الدقيقة 20 نجح الكسيس بوجي من منح فريقه هدف التقدم بعد تمريرة حاسمة من كوتين، وبعدها ضغط ابناء المدرب نيكو كوفاتش بقوة كبيرة وأثمر هذا الضغط عن هدف عكسي لفاليير سجله اللاعب ارثر بوزون عن طريق الخطأ في الدقيقة 27 وبعدها نجح اورليون تشوماني من خطف هدف ثاني لموناكو في الدقيقة 32 بعد تمريرة حاسمة من سيسك فابريغاس وواصل ابناء المدرب كوفاتش سيطرتهم الكبيرة على اللقاء ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم لينتهي هذا الشوط بتقدم موناكو وبواقع 2-1.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو موناكو سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي الخصم ونجح وسام بن يادر من خطف هدف ثالث لموناكو في الدقيقة 55 ليؤكد تفوق ابناء المدرب كوفاتش في اللقاء، وبعدها حاول مدربا الفريقين اجراء التبديلات في صفوفهما وخصوصاً من جانب لاعبي فاليير في محاولة لتغيير الصورة التي ظهر بها الفريق ولكن تفوق لاعبي موناكو حدّ من خطورة لاعبي الخصم ليخفقوا في القيام بأي ردة فعل تذكر وبدوره اهدر لاعبو موناكو بعض المحاولات الخطيرة في اطار سعيهم لتعزيز تقدمهم في اللقاء، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو موناكو تفوقهم الكبير في اللقاء وسط قلة حيلة لاعبي فاليير وتمكن سيسك فابريغاس من خطف هدف رابع لفريق الامارة في الدقيقة 78 قبل ان يختتم السكاندر غولوفين النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بفوز موناكو وبواقع 5-1.