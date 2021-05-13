شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يبحث عن تعزيز صدارته بنقاط الباطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الهلال لقطع خطوة جديدة نحو الفوز بلقب الدوري السعودي عندما يلتقي الجمعة فريق الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 51 نقطة وهو يحتاج لتحقيق 9 نقاط من 12 نقطة ممكنة ليحكم قبضته على البطولة للموسم الثاني توالياً، بينما يحتل الباطن المركز 13 برصيد 29 نقطة وهو من الفرق المهددة في مؤخرة الترتيب.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بنتيجة 2-2، والمباراة القادمة سوف تكون الأولى للهلال العائد من نصر كبير على الشباب 5-1 تحت قيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس الذي يخلف البرازيلي المقال ميكالي.

وبجانب هذه المباراة تقام 4 مباريات أخرى، حيث يحل الشباب ثاني الترتيب «48 نقطة»، الذي يمثل الخطر الأكبر على الهلال ضيفاً على الاتفاق السادس برصيد 38 نقطة، علماً أن لقاء الذهاب كسبه الشباب بهدف الأرجنتيني جوانكو الذي يغيب عن مواجهة الجمعة بجانب مواطنه بانيغا بسبب تراكم البطاقات للأول، وإيقاف الثاني بالبطاقة الحمراء التي نالها أمام الهلال.

ويحل النصر الخامس برصيد 39 نقطة ضيفاً على العين الأخير برصيد 20 نقطة في الترتيب على ملعب مدينة الملك سعود في الباحة، وهو اللقاء الثالث الذي يجمع بين الفريقين في هذا الموسم بعد مباراتين كانتا فيهما الكلمة للنصر بثلاثيتين الأولى لحساب الدوري والثانية في كأس الملك.

ويبحث النصر عن تعزيز موقفه في المركز الخامس بينما يبدو العين في أسوأ أحواله باعتبار ان خسارته ستؤكد هبوطه.

وفي جدة، يسعى الأهلي للثأر من ضيفه القادسية بعد فوز الأخير في الدور الأول 3-صفر، بجانب أن الفريق الجداوي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة يبحث عن تحقيق فوزه الأول بعد 7 هزائم متتالية كان آخرها على يد التعاون 2-4 وأيضاً تأمين موقفه في الخروج من حسابات المراكز المتأخرة، في المقابل يتشارك القادسية مع مضيفه في أهمية المباراة لرفع رصيده والذهاب أكثر إلى منطقة الأمان في سلم الترتيب.