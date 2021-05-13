شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد على بعد 180 دقيقة من لقب «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المغربي يوسف النصيري نجم إشبيلية يتفوق على ميسي

نادي العاصمة لديه مباراتان سهلتان أمام أوساسونا وبلد الوليد

عزز أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم حظوظه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 2014، بعد فوزه الصعب على ضيفه ريال سوسييداد 2-1، فيما قاد الدولي المغربي يوسف النصيري، فريقه إشبيلية للفوز على ضيفه فالنسيا بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين.

ورفع نادي العاصمة مدريد رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، وأصبح على بعد الفوز في مباراتين فقط للتتويج باللقب، ومن المفترض أن تكون المواجهتان المقبلتان سهلتان له، عندما يستضيف أوساسونا، ثم يحل ضيفاً على بلد الوليد.

في المقابل، واجه سوسييداد منافسه «روخيبلانكوس» مع 3 انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة، وفي صراعه على بطاقة مؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» مع فارق نقطتين عن ريال بيتيس السادس وأربع نقاط عن فياريال السابع.

ونجح أتلتيكو في افتتاح التسجيل بعد ركلة ركنية نفذها كوكي الذي كان يخوض مباراته رقم 500 مع فريقه على الجهة اليسرى وتابعها الإنجليزي كيران تريبييه برأسه للبلجيكي يانيك كوراسكو، الذي سيطر على الكرة وسدد بين قدمي الحارس ريميرو (16).

وهو الهدف السادس لكوراسكو في الدوري في هذا الموسم.

ولم يكد سوسييداد يستفيق من صفعة الهدف الأول، حتى أتبعه أتلتيكو بالثاني بعدما حصل سواريز على الكرة على بعد 35 متراً من المرمى ليقتحم المنطقة ويمرر للأرجنتيني أنخل كوريا ليسدد الأخير بقدمه اليمنى كرة معاكسة للحارس (28)، مسجلاً هدفه الثامن هذا الموسم في «الليجا».

ووقف حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك، صداً منيعاً أمام المهاجم السويدي الكسندر إيساك (31)، قبل أن يواجه الأخير القائم في الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية لم يحرك أوبلاك لها ساكناً.

وانتظر الفريقان حتى الدقيقة 80 من الشوط الثاني لخلق أول فرصة حقيقية، وكاد سوسييداد، أن يسجل هدف الشرف بعد تسديدة من كريستيان بورتو اصطدمت بالقائم الأيمن تابعها البديل جون باوتيستا وتصدى لها دفاع أتلتيكو.

ومع خروج سواريز ودخول البرازيلي رينان لودي في الدقيقة 81، سجل النادي الباسكي هدف تقليص الفارق بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها مارتن ميركيلانس وصلت إلى البديل إيغور زوبيلديا أمام المرمى تابعها في الشباك (83).

وارتفعت وتيرة المباراة في الدقائق الأخيرة، وكاد سوسييداد، أن يقلب الطاولة على أتلتيكو، إلا أن الأخير تمسك بالفوز وبالنقاط الثلاث.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بعد نهاية المباراة: «التعب موجود، القلق موجود، لكن الآن علينا أن نتعافى من هنا إلى يوم الأحد (من أجل لقاء أوساسونا)، كل الفرق متشابهة وتُصعب عليك المهمة، نحن نهتم بيوم الأحد فقط ولا شيء آخر».

سكة الانتصارات

وعلى ملعب «رامون سانشيس بيخوان»، فاز إشبيلية بصعوبة على فالنسيا بهدف المغربي يوسف النصيري، الذي أصبح أول لاعب في «الليجا» يفتتح التسجيل لفريقه في 10 مباريات، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي افتتح التسجيل 8 مرات.

وهو الهدف الثامن عشر للمهاجم الدولي المغربي، أفضل هداف في صفوف فريقه في هذا الموسم، بعدما سجل أكثر من ثلث أهداف النادي الأندلسي في «الليجا».

وخاض النادي الأندلسي، اللقاء بعد مباراتين لم يذق خلالهما طعم الفوز؛ حيث قلب عليه ريال مدريد الطاولة ليخرج متعادلاً 2-2 في المرحلة 35، فيما كان خسر قبلها بستة أيام على أرضه أمام أتلتيك بلباو صفر-1 منهياً سلسلة من 5 انتصارات توالياً.

وهو الهدف الثامن عشر للمهاجم الدولي المغربي، أفضل هداف في صفوف فريقه في هذا الموسم، مسجلاً أكثر من ثلث أهداف النادي الأندلسي في «الليجا».

وفاز سلتا فيغو على خيتافي 1-صفر، وهويسكا على أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها.