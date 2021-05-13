شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعد بتنظيم مميز لنهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أحمد بن درويش: التغييرات الجديدة زادت إثارة أغلى الكؤوس

* الحمادي: الرهان على الجمهور لنجاح ختام أغلى الكؤوس

أعد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كل الإجراءات لتنظيم مميز لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة القدم، الذي يجمع شباب الأهلي والنصر، بعد غد الأحد، على استاد هزاع بن زايد.

وأكد إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية، أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة سيعطي كل أطراف اللعبة الفرصة للتعبير عن حبهم وانتمائهم ووفائهم لهذا الوطن، وأن هذا التعبير سيظهر في صورة إبداع تنظيمي من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وإبداع فني من الفريقين العتيدين «شباب الأهلي والنصر»، صاحبي أشهر وأعرق «ديربي» على صعيد اللعبة، وإبداع جماهيري من رابطتي تشجيع الفريقين، لاسيما وأنهما عائدتان من بعد غياب طويل عن المدرجات بسبب تداعيات مواجهة الجائحة العالمية ل«كوفيد 19».

عنصر حماسي

وأضاف الحمادي: الرهان الأكبر في نجاح الاحتفالية سيكون على سلوك الجمهور طوال المباراة، فهو العنصر الإضافي والحاسم في دعم حظوظ الفريقين، وأكثرهما دعماً لفريقه سيرفع من أسهمه لتحقيق الفوز باللقب الغالي، كما أن سلوكه في المحافظة على تعليمات التباعد والإجراءات والتدابير الوقائية سيكفل للتجربة الجماهيرية نجاحها قبل تعميمها مستقبلاً في التصفيات الآسيوية لدعم المنتخب.

وأكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات، أن مسابقة كأس رئيس الدولة شهدت هذا الموسم نجاحاً كبيراً بعد التغييرات التي طرأت على نظام لعب المباريات.

وقال «حرصنا كلجنة مسابقات في الاتحاد على إدخال تعديلات جديدة على مسار المسابقة، من أجل زيادة حجم التنافس والطموح بين الفرق التي تخوض غمار المسابقة».

تغيير نظام

وأضاف «تم تغيير نظام لعب المباريات هذا الموسم، حيث تم سحب القرعة قبل بداية الموسم الكروي، وتم وضع خريطة طريق لكل فريق من أجل بلوغ المباراة النهائية، كما تم تحديد مكان إقامة مباريات الأدوار الأولى على ملاعب الفرق التي جاءت أولاً في القرعة، ولعبت الفرق على أرضها بناء على ما أسفرت عنه القرعة في الدورين الأول وربع النهائي، بينما أقيمت مباريات الدور نصف النهائي على ملاعب محايدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المباراة النهائية من أجل تأمين أكبر نسبة من العدالة».

ومضى أحمد بن درويش قائلاً: لا شك في أننا تابعنا مباريات عالية المستوى، سواء في الدور الأول الذي شهد بعض المفاجآت التي تعد ميزة مباريات أغلى البطولات، بينما حاولت فرق لم تكن في تصنيف عال بلوغ المراحل النهائية، حتى وصلنا إلى نهائي البطولة الذي سيجمع بين النصر وشباب الأهلي.

واستطرد قائلاً: «مباريات كثيرة كانت المتعة والإثارة هي السمة التي تميزت بها، كما حضرت الأهداف بنسب جيدة أيضا، رغم الضغوط التي عانت منها الأندية بسبب مشاركاتها في المسابقات المحلية الثلاث».

وتطلع أحمد بن درويش لأن يكون النهائي خير ختام للمسابقة الغالية، خاصة بعد القرار بالسماح بعودة الجماهير وتواجدها في مدرجات استاد هزاع بن زايد الذي سيكون مسرحاً للنهائي الكبير.

ووعد رئيس لجنة المسابقات أن يكون نهائي الموسم الحالي لأغلى البطولات استثنائياً، من خلال الجهود التي تقوم بها كل الجهات المختصة في اتحاد الكرة من أجل إخراج المباراة بالصورة التي تليق بالمناسبة الغالية على كل القلوب، ومع الكثير من المفاجآت التي ستكون حاضرة على هامش المباراة النهائية.