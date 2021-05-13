بالفيديو.. موسيماني يشرح للاعبي الأهلي كيف يهزمون فريقه القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شرح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير لفني للنادي الأهلي للاعبي فريقه عن طريق الفيديو كيفية التغلب على فريق صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو محاضرة فنية للاعبيه بالفيديو، شرح خلالها نقاط ضعف وقوة فريقه القديم صنداونز، الذي سيصطدم به بطل إفريقيا يوم السبت المُقبل.

ويحل صنداونز ضيفاً على الأهلي مساء السبت في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، حيث يأمل الأحمر في استمرار مسيرته نحو البطولة العاشرة في تاريخه بأكبر مسابقات الأندية الإفريقي.

وبعد المحاضرة الفنية للاعبين، أقيم المران بصورة طبيعية من أجل تطبيق بعض الأشياء التي أشار إليها بيتسو لكي ينفذها الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا.

ويسمح الأهلي لوسائل الإعلام بحضور مرانه الأخير يوم الجمعة على استاد الأهلي We السلام، وذلك لمدة 15 دقيقة فقط في البداية، وبعدها يضع موسيماني الرتوش الأخيرة للمواجهة المرتقبة.