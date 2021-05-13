كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، القائمة التي سيخوض بها مباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره إنبي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف "روقا"، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي، عند التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة متصدراً لجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.