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المحمدي يشارك في تعادل أستون فيلا مع ايفرتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

خيم التعادل السلبي على مواجهة أستون فيلا وضيفه إيفرتون، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر من لكرة القدم.

وشارك أحمد المحمدي لاعب استون فيلا كبديل مع الفريق خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.

ولم تشهد المباراة أي حلول هجومية من كلا الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنجهام الإنجليزية.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف توتنهام صاحب المركز السابع.

على الجانب الأخر رفع أستون فيلا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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