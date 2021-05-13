لحظة بلحظة.. ليفربول 3- 1 مانشستر يونايتد.. الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار مصراي الكرام، انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي للمباراة تواجد المحترف المصري في صفوفه، محمد صلاح أساسياً.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالتالي:

حارس مرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبيرتسون، ويليامز، ناثان فيليبس، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، جورجينو فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: جوتا، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة كالتالي:

حارس مرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: لوك شو، فكيتور ليندلوف، إيريك بايلي، آرون وان بيساكا.

لاعبا الارتكاز: سكوت مكتوميناي وفريد

خط الوسط الهجومي: بوجبا، برونو، راشفورد

مهاجم: كافاني.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

بداية سريعة للمباراة؛ إذ طالب فيرمينيو بركلة جزاء بداع ارتطام كرته داخل منطقة الجزاء بيد لاعب مانشستر يونايتد ولكن الحكم احتسبها في النهاية ركلة ركنية تم تنفيذها وشتتها دفاع مانشستر يونايتد.

وكاد كافاني يستغل في الدقيقة 5 التمريرة الخاطئة من إليسون ولكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس ليفربول.

تسديدة لاعب مانشستر يونايتد برونو من داخل منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 10 ارتطمت بقدم مدافع الريدز،فيليبس وسكنت مرماهم.

واستلم محمد صلاح الكرة في الدقيقة 14 بداخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد وحاول تويجهها بتصويبته المعتادة ولكن تصدى لها دفاع مانشستر يونايتد.

ووصلت الكرة في الدقيقة 22 لجوتا داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها في جسد حارس مانشستر يونايتد هندرسون.

وفي الدقيقة 33 سدد جوتا تسديدة قوية في مرمى مانشستر يونايتد ولكن أبعدها هندرسون لركنية تم تنفيذها وسجلها جوتا.

وسجل فيرمينيو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 45+3

وفي الدقيقة 47 عاد فيرمينيو وسجل الهدف الثالث لليفربول في مرمى مانشستر يونايتد.

وقلص ماركوس راشفورد في الدقيقة 68 النتيجة بهدف ثاني لمانشتسر يونايتد في الدقيقة 68.

ودفع كلوب في الدقيقة 73 بجونز بدلاً من فينالدوم وماني بدلًأ من جوتا.