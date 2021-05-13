برونو فيرنانديز: صلاح يسجل الأهداف دائمًا سواء لعب جيدًا أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

امتدح برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، منافسه محمد صلاح جناح ليفربول قائلًا إنه من بين أفضل اللاعبين خلال الموسم الحالي.

وتحدث برونو فيرنانديز، في تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن أفضل لاعب في الموسم: "بالنسبة لي من الصعب اختيار لاعب، لكي تكون الأفضل في بريميرليج يجب أن تظل الأفضل من البداية إلى النهاية، وليس أن تأتي في ديسمبر أو يناير وتبدأ الظهور بشكل جيد".

وتابع: "بالطبع نحن نعلم روعة المنافسين لنا في البطولة، أعتقد يمكن أن نقول هذا الموسم كما يعرف الجميع كيفين دي بروين، فهو أحد أفضل اللاعبين بالنسبة لي، وإذا تحدثنا عن فريق ليفربول على سبيل المثال أعتقد محمد صلاح سواء لعب جيدًا أو لا يستطيع أن يسجل الأهداف".

وأضاف: "هاري كين مازال حقًا يؤدي بشكل جيد مع توتنهام، أعتقد رافينيا من ليدز يؤدي بشكل جيد للغاية، من الصعب أن أختار لاعب، جوندوجان من منتصف الموسم بداية من ديسمبر بدأ يلعب بشكل رائع حقًا".