شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرب 4 لاعبين على ركلات الجزاء.. وفقرة خاصة لثلاثي الشباب في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد عبدالسلام، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة من أماكن مختلفة في الملعب، ثم التدريب على تنفيذ ركلات الجزاء.

فيما خضع أحمد عيد وحسام أشرف وسيف جعفر ثلاثي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال بالفريق، خلال التدريبات الجماعية اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وجاءت الفقرة لرفع الحالة البدنية للثلاثي للمباريات المقبلة.

وحرص كارتيرون على عقد جلسة مع اللاعبين الثلاثة طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم خلال التدريبات المقبلة حتى يتمكنوا من إثبات وجودهم وفرض أنفسهم على التشكيل الأساسي للفريق، خصوصاً أنهم يتمتعون بقدرات فنية وبدنية عالية، تؤهلهم ليكونوا من العناصر الأساسية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وطلب كارتيرون من أسامة نبيه المدرب العام للفريق كتابة تقرير عن اللاعبين الشباب المتميزين في القطاع من أجل تصعيدهم خلال الفترة المقبلة للفريق الأول لتدعيم صفوف الفريق.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.