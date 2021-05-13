شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يواصل التدريبات التأهيلية بعد تأكد غيابه عن مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان اللاعب قد غاب عن مباريات الفريق الأخيرة في بطولة الدوري، بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول للزمالك، لعبدالله جمعة عدم قدرته على اللحاق بمواجهة إنبي، وأنه لا يزال يحتاج لعشرة أيام على الأقل من أجل العودة للمشاركة في المباريات.