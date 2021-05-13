شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحفظ على المستوى البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية خلال المران الجماعي للفريق الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تحفظه على المستوى البدني لمعظم لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في مباراة الأهلي.

وركز فرناندو مدرب الأحمال بالفريق خلال الفقرة على خوض اللاعبين بعض التمارين بالكرة وبدونها من أجل رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة إنبي.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.