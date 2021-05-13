شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعين بتدريبات كرة اليد استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة أسوان «الجمعة» باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلي على أداء اللاعبين لتدريبات خفيفة عبارة عن إطالات أعقبها تدريبات «كرة اليد» للوقوف على تحرك كل لاعب تحت ضغط الرقابة ثم إقامة تدريبات على التسليم والتسلم واللعب في المساحات.

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين الاولى بالملعب الرئيسى وضمت ٢٢ لاعبا تحت إشراف حمد إبراهيم المدرب العام والثانية على الملعب ٣ تحت قيادة على طه عضو الجهاز الفنى، فيما خاض فخر الدين بن يوسف تدريبات خاصة على التسديد وعلي ركلات الجزاء.

وخاض حراس المرمى تدريبات خفيفة تحت قيادة مصطفى كمال حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة، واختتم المران بتقسيمة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة لمباراة الغد أمام فريق زهرة الجنوب.