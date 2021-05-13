شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء أسوان غدا فى الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز. القائمة شهدت عودة حسين السيد وغياب مجموعة من اللاعبين على رأسهم عماد حمدى. وضمت القائمة كلا ًمن محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى - حسين السيد – مروان صحراوى - محمد هاشم -باهر المحمدى – أحمد كاستيلو – مصطفى فارس – عبدالله جمعة - محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق – عمر الوحش -نادر رمضان -محمد بيومى – أحمد مدبولى – ارى بابل – محمد الشامى - فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب - شيلونجو.