شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لـ «أوباما» استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم «أوباما» قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة منح عبدالمقصود بعض التعليمات الفنية للاعب من أجل العمل على تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.