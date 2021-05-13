شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الخميس، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري.

واستغرق المران حوالي ساعة وضع خلاله على ماهر المدير الفني للفريق لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها مباراة الغد، وشهدت التقسيمة التي اختُتم بها المران دراسة الجهاز الفني لعدد من البدائل الفنية داخل الملعب لتعويض غياب الثلاثي عمرو موسى وكريم العراقي وعمر كمال عبدالواحد الذين يغيبون عن مباراة الغد لحصولهم على الإنذار الثالث لكل منهم خلال مباراة مصر المقاصة الأخيرة.

ويواصل على ماهر مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بالفندق عقد سلسلة محاضراته الفنية المتعلقة باللقاء والتي يحاول من خلالها تلقين لاعبيه كل التعليمات المكلفين بها على مدار شوطي المباراة.