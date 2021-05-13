شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يهنئ لاعبي الزمالك بعيد الفطر.. ويحفزهم لعبور إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتهنئة اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحرص كارتيرون على تهنئة كل لاعب بشكل شخصي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما عقد كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس.

وقام المدير الفني بتحفيز اللاعبين قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري، حيث أكد خلال حديثه على قدرة الفريق في مواصلة الفوز في المواجهات المقبلة والاستمرار على صدارة جدول البطولة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.