شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجموعة من التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.