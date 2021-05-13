شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني وراشفورد يقودان هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه في مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب أولد ترافورد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: هندرسون

الدفاع: وان بيساكا- ليندولف- بايلي- لوك شو

الوسط: فريد- بوجبا- ماكتومناي- برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد- كافاني