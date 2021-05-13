بث مباشر| مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق بعد قليل، المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول، في المباراة التي ستقام على ملعب «أولد ترافورد»، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ويقود المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، هجوم الشياطين الحمر وخلفه ماركوس راشفورد، وبرونو فرنانديز، وفي وسط الملعب فريد وبول بوجبا، وماكتومناي.

وعلى الجانب الآخر، يقود النجم المصري محمد صلاح، هجوم الريدز ويعاونه ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو، وخلفهم تياجو ألكانتارا، فابينيو، وفينالدوم، في وسط الملعب.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيندرسون

الدفاع: لوك شاو – إريك بايلي – ليندلوف – وان بيساكا.

الوسط: بول بوجبا – ماكتومناي – فريد.

الهجوم: راشفورد – إدينسون كافاني - برونو فيرنانديز



ويبدأ المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد – ويليامز – فيليبس – روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو – تياجو – فينالدوم.

خط الهجوم: جوتا – فيرمينو – صلاح.