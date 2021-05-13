شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد وماني احتياطيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه في مواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب أولدرترافورد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - ويليامز - فيليبس - روبرتسون

الوسط: فابينهو - فينالدوم - ألكانتارا

الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - فيرمينو

وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - كيليهر - ساديو ماني - جونز - تسيميكاس - شاكيري - اوريجي - ويليامز.