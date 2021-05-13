شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير مانشستر يونايتد تعترض حافلة ليفربول وتهدد باقتحام أولد ترافورد مجددًا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت جماهير نادي مانشستر يونايتد احتجاجات ومظاهرات قبل مباراة فريقها أمام نادي ليفربول المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، المؤجلة بين الفريقين والتي كان مقررًا أن تقام الأحد 2 مايو الماضي وتم تأجيلها بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد لملعب أولد ترافورد.

واعترضت الجماهير الغاضبة حافلة فريق ليفربول لمنعها من الوصول إلى أولد ترافورد ولكن الشرطة نجحت في إفساح الطريق أمامها.

وتجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق دوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.

وامتلكت عائلة غلايزر يونايتد منذ الاستحواذ المثير للجدل في 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي.