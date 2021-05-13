دورة روما: نادال ينجو وعبور ديوكوفيتش وتسيتسيباس وبارتي إلى ربع النهائي

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روما : أنقذ الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا نقطتين لخسارة المباراة ليمضي قدمًا ويحقق فوزًا صعبًا على الكندي دنيس شابوفالوف الرابع عشر 3 6، 6 4، 7 6، ليبلغ الخميس ربع نهائي دورة روما في كرة المضرب، رابعة دورات الماستزر لدى الرجال، فيما عبر ايضًا كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس والمصنفة اولى لدى السيدات الاسترالية آشلي بارتي، في يوم شهد مواكبة جماهيرية للمرة الاولى منذ انطلاق الدورة.

وقام نادال ببداية بطيئة حيث خسر المجموعة الاولى قبل ان يستعيد توازنه في الثانية ويفرض أخرى حاسمة. وحصل شابوفالوف على فرصتين للفوز بالمباراة في الشوط الثاني عشر على إرسال الاسباني، الا ان الاخير انقذهما قبل ان يحسم شوط كسر التعادل لصالحه بعد قرابة ثلاث ساعات ونصف ليحقق فوزه رقم 65 في روما.

وهذه المرة الـ97 التي يبلغ فيها الماتادور ربع نهائي إحدى دورات الماسترز، 16 منها في العاصمة الايطالية.

ويلتقي نادال المتوج في روما تسع مرات (رقم قياسي) تاليًا مع الالماني الكسندر زفيريف السادس الذي اقصاه من ربع نهائي دورة مدريد الاسبوع الفائت في طريقه الى اللقب، او الياباني كي نيشيكوري.

ويأمل نادال بلوغ النهائي الثاني عشر له والاول منذ 2019 عندما توج باللقب، والفوز لمعادلة رقم ديوكوفيتش في دورات الماسترز (36).

وهذه المرة الثالثة تواليًا التي يخرج فيها نادال فائزًا في اربع مباريات جمعته مع شابوفالوف بعد ان حقق الاخير فوزه الوحيد في دورة كندا للماسترز عام 2017.

ديوكوفيتش*تسيتسيباس

وتأهل ديوكوفيتش حامل اللقب الى دور الثمانية بفوز سهل على الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 2 و6 1.

واحتاج المتوج في روما خمس مرات إلى ساعة و10 دقائق لإقصاء المصنف 48 عالمياً في ملعب "فورو إيتاليكو" الذي استقبل 25 في المئة من قدرته الاستيعابية الجماهيرية، بعد بداية خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهي المواجهة الاولى بين الصربي وزميله الاسباني في التمارين.

وعبّر الصربي ابن الـ 33 عاماً عن فرحه بعودة الجماهير قائلاً "لم يكن جيداً، بل رائعاً. اشتقت للجماهير"، وتابع "من الجميل رؤيتهم يعودون".

وضرب الفائز بـ 18 لقباً كبيراً في بطولات غراند سلام موعداً في ربع النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس الفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع 7 6 (7 3) و6 2.

وخرج بيريتيني من الملعب بعد خسارته على وقع تصفيق الجماهير الإيطالية التي سمح لها بالتواجد في المدرجات، خصوصاً أن صاحب الأرض وصيف دورة مدريد الاسبوع الماضي واجه تسيتسيباس المتوج بدورة مونتي كارلو للماسترز في نيسان/أبريل الماضي.

وفاز اليوناني بالمجموعة الاولى بعد شوط فاصل تأخر في بدايته قبل أن يقلب الموازين لصالحه وتحديداً بعد كرة حاسمة اعترض عليها بيريتيني معتبراً أنها لمست الأرض مرتين قبل أن يتابعها منافسه.

وتفوق تسيتسيباس، ابن الـ 22 عاماً، على الإيطالي من الناحية البدنية في المجموعة الثانية، ليفوز بها وثم بالمباراة بعد ساعة و36 دقيقة.

ويتجدد لقاء تسيتسيباس وديوكوفيتش في مباراة ثأرية لليوناني بعد خسارته في نصف نهائي رولان غاروس أمام الصربي في خمس مجموعات اثر مواجهة استمرت قرابة 4 ساعات.

وفاز الأميركي رايلي أوبلكا على الروسي أصلان كاراتسيف 7 6 (8 6) و6 4 ليضرب موعدًا مع الارجنتيني فيديريكو دلبونيس الفائز على الكندي فليكيس اوجيه الياسيم 7 6 (7/3)، 6 1.

مواجهة قوية بين غوف وبارتي

وعند السيدات، إحدى دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، ودّعت البيلاروس أرينا سابالينكا الرابعة عالمياً المتوجة في مدريد الاسبوع الماضي، من ثمن النهائي بخسارتها أمام الشابة الأميركية كوكو غوف 7 5 و6 3.

وتابعت ابنة الـ 17 عاماً والمصنفة 35 عالمياً، حرق المراحل بتأهلها إلى ربع النهائي في روما، بعدما سبق لها أن وصلت إلى نصف نهائي دورة أديلايد في شباط/فبراير الماضي وربع نهائي دورة دبي في آذار/مارس الماضي.

وباتت سابالينكا سادس لاعبة من بين المصنفات العشر الاوليات تغادر روما، بعد خروج الاربعاء من الدور الثاني اليابانية ناومي أوساكا الثانية والرومانية سيمونا هاليب الثالثة اثر انسحابها بسبب الاصابة والأميركية صوفيا كينن الخامسة ومواطنتها المخضرمة سيرينا وليامس الثامنة والتشيكية بترا كفيتوفا العاشرة.

وتلعب غوف في ربع النهائي أمام بارتي الفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (28) 6 3 و6 3.

وأكدت الاسترالية، قبل أقل من ثلاثة اسابيع على انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية (30 أيار/مايو 13 حزيران/يونيو)، جهوزيتها على الملاعب الترابية بعد وصولها إلى نهائيي دورتي شتوتغارت ومدريد، حيث فازت في الاولى وخسرت في الثانية أمام المنافسة ذاتها سابالينكا.

وقالت بارتي عن المواجهة "أظهرت كوكو انها تحب ان تخرج افضل ما لديها ضد اللاعبات اللواتي يشكّلن التحدي الاكبر لها".

وتابعت بطلة رولان غاروس 2019 "إنها لاعبة خطرة جدًا، لعبت دورة استثنائية حتى الآن...أعتقد بأنه تحدٍ جديد لكلتينا".