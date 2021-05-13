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جماهير يونايتد تحاول اعتراض حافلة ليفربول وتعود للتظاهر أمام أولد ترافورد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت تقارير صحفية باعتراض جماهير مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، لمسار حافلة لفريق كانت مُتجهه لملعب أولد ترافورد؛ حيث مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من .

مصدر بنادي ليفربول، أشار ليلاكورة، إلى أن الحافلة التي اعترض جمهور مانشستر يونايتد طريقها، مساء اليوم لم يكن بها لاعبي فريقه بل كانوا في حافلة أخرى في طريقهم لملعب أولد ترافورد.

صحيفة liverpoolecho، أشارت عبر تقريرها عما يحدث قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إلى أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد استخدموا حافلات وهمية لنقل لاعبيهم إلى ملعب أولدترافورد لتجنب جماهير ناديهم.

وأشار تقرير الصحيفة الإنجليزية ذاتها، إلى أن لاعبي مانشستر يونايتد قد وصولوا لملعب أولد ترافورد قبل 6 ساعات من موعد المباراة تجنبًا لأي شيء قد يحدث يُعطل موعد المباراة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت مطلع شهر مايو الجاري، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الأسبوع الـ34 التي كانت من المقرر أن تُقام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأحد 2 مايو الجاري، على ملعب أولد ترافورد.

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد اقتحمت ملعب أولد ترافورد -معقل الشياطين الحمر- قبل ساعات قليلة من المباراة؛ احتجاجًا على موافقة ملاك النادي على المشاركة في "السوبر ليج" قبل الانسحاب منها.

وحتى الآن من المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام التاسعة والربع مساءً؛ إذ يتواجد جماهير مانشستر يونايتد خارج الملعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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